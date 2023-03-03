В Джакарте начался крупный пожар в топливном хранилище

Фото: 54.mchs.gov.ru

По данным пожарной службы индонезийской столицы, вечером 3 марта на объекте компании Petramina в Джакарте произошел крупный пожар. Как передает Reuters, тушение осложняется тем, что на складе хранится топливо.

По информации агентства, число жертв возросло до 16, а десятки людей получили серьезные ожоги. В то же время газета Kompas сообщила о 13 погибших, однако, судя по фото списка, опубликованное свидетелями в социальных сетях, жертв как минимум 14.

Сотни местных жителей эвакуировались из своих домов, когда пламя перекинулось на жилые дома. Продолжается по тушение пожара, а пострадавших доставляют в больницы.

Ранее в крупном торговом и туристическом районе Гонконга Цим Ша Цуй загорелся строящийся небоскреб. С высоты осыпались горящие элементы, два человека, предположительно автомобилисты, доставлены в больницу, однако их состояние неизвестно. Полиция сообщила, что четыре здания поблизости также загорелись, но их удалось потушить.

В сентябре прошлого года в городе Чанша в Китае загорелся 200-метровый небоскреб. Инцидент произошел в здании государственной телекоммуникационной компании China Telecom. В результате происшествия никто не пострадал.