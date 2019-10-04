В Румынии в результате ДТП с участием микроавтобуса и автофургона погибли 10 человек. Ещё семь получили ранения.
Авария произошла на юго-востоке страны, в районе Сфынту-Георге, сообщает агентство
В микроавтобусе ехало 17 человек. В результате аварии водитель фургона и девять пассажиров автобуса скончались. Остальных пострадавших с различными травмами доставили в больницы Бухареста и Слобозии.
News.ru ранее писал, что в Якутии в аварии с участием микроавтобуса пострадали девять человек. На 158-м км федеральной трассы «Вилюй» транспортное средство опрокинулось, после чего загорелось. Сообщалось, что водитель мог превысить скоростной режим.
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