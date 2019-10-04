https://static.news.ru/photo/363110be-e751-11e9-9416-fa163e074e61_660.jpg Фото: mediafax.ro

В Румынии в результате ДТП с участием микроавтобуса и автофургона погибли 10 человек. Ещё семь получили ранения.

Авария произошла на юго-востоке страны, в районе Сфынту-Георге, сообщает агентство Mediafax . По предварительным данным, водитель автофургона не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В микроавтобусе ехало 17 человек. В результате аварии водитель фургона и девять пассажиров автобуса скончались. Остальных пострадавших с различными травмами доставили в больницы Бухареста и Слобозии.

News.ru ранее писал, что в Якутии в аварии с участием микроавтобуса пострадали девять человек. На 158-м км федеральной трассы «Вилюй» транспортное средство опрокинулось, после чего загорелось. Сообщалось, что водитель мог превысить скоростной режим.