В ДНР заявили, что освободили от националистов 36 населённых пунктов

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил телеканалу ZDF, что решение отказать Украине и Грузии во вступлении в НАТО было правильным. Он добавил, что этот вопрос не стоял и до сих пор не стоит на повестке. Он также добавил, что перспективы вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз — это не тот вопрос, о котором сейчас идёт речь.

Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу, — рассказал Шольц. Немецкий лидер при этом отметил, что в вопросе гарантий безопасности для России никакого...