В ДНР заявили, что освободили от националистов 36 населённых пунктов
Штаб территориальной обороны ДНР: установлен контроль над 36 населёнными пунктами
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:43, 04 марта 2022
Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com
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С момента начала специальной операции установлен контроль над 36 населёнными пунктами, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Все они вошли в зону влияния и ответственности районов ДНР, добавили представили республики. В настоящее время ведутся активные действия по освобождению от националистов городов Волноваха и Мариуполь, сообщает РИА Новости.
Установлен контроль над 36 населёнными пунктами. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь, — сказано в пресс-релизе.
Согласно указу о включению новых территорий в зону ответственности ДНР, администрации Новоазовского района подчинены на постоянной основе: сёла Павлополь, Пищевик, Широкино, Приморское, Бердянское, Водяное, Лебединское. Администрации Тельмановского района: сёла Староигнатьевка, Свободное, Гранитное, посёлки городского типа Андреевка, Мирное, сёла Каменка, Новосёловка, Новосёловка Вторая, Чермалык, Фёдоровка, Степановка и Орловское.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле не прозвучали обещания не начинать военную операцию на Украине. Он признался, что санкции, которые ввёл Берлин в отношении Москвы, призваны оказать давление, но они также открывают пространство для дипломатии.