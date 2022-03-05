В ДНР рассказали о маскировке нацистами самодельных бомб под видом игрушек

Украинские неонацисты, которые продолжают терроризировать население страны, изготавливают самодельные взрывные устройства. При этом они размещают их в различные бытовые предметы, например в детские игрушки, заявил в субботу РИА Новости представитель Вооружённых сил ДНР.

Летающий элемент — микросхема программируемая. В дальнейшем её можно использовать для дистанционного подрыва при помощи сим-карты со звонка телефона по радиосигналу. Предмет лежит, делается звонок, и происходит подрыв. Использовались аптечки, магазины, использовались носки. Также находили детские игрушки, в них использовались данные средства, — сказал он.

При этом представитель республики показал трофеи, найденные на захваченной базе радикалов. В их числе карты, знамя «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также большое количество боеприпасов, которые нацисты планировали подорвать.

Ранее глава ДНР Денис Пyшилин заявил, что боевики нацбaтальона «Азов» взорвали жилой дом в Мариуполе. Националисты привели в дeйствие взрывное устройство на бульваре Меотиды. Это произошло сразу после того, как появилась информация о предоcтавлении для мирных жителей города, желающих покинуть место боевых действий, гуманитарных коридоров. По cловам Пушилина, под завалами находится около 200 человек, большая часть из которых — женщины и дети.