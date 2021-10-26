В Чили предложили сажать в тюрьму тайно снявших презерватив при сексе

Законопроект о введении уголовного наказания за удаление презерватива во время полового акта без разрешения партнёра представила группа депутатов Чили. Об этом журналистам сообщила депутат Майте Орсини, её слова приводит РИА Новости.

Сегодня мы представляем законопроект, который будет уголовно наказывать «стелсинг» — снятие презерватива без разрешения, — это будет расцениваться как сексуальная агрессия, — сообщила парламентарий.

Подобные действия подвергаются уголовному преследованию в целом ряде стран мира., включая Испанию, Германию Швейцарию. Наказание за стелсинг предусмотрено в американском штате Калифорния, где подобное действие расценивается гражданским кодексом в качестве насильственного действия сексуального характера. Жертвы данного действия могут обращаться в суд и требовать возмещения ущерба.

«Селсинг» способен привести к передаче заболеваний и вызвать психологическую травму у женщин. Кроме того, в большинстве стран Латинской Америки, включая Чили, запрещены аборты.

В виде наказания депутаты предлагают лишение свободы на срок от 61 до 540 дней.

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