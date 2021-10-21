Режиссёр «Ералаша» пойдёт под суд за педофилию

Один из режиссёров киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий задержан по подозрению в педофилии и распространении детского порно. Его арестовали ещё год назад, но близкие скрывали это, рассказывая о болезни мужчины, сообщает РЕН ТВ.

По данным, опубликованным на сайте Пресненского суда Москвы, Белостоцкий Илья Дмитриевич был арестован 14 октября прошлого года по подозрению в педофилии (часть 3 статьи 134 УК РФ). Кроме того, в отношении этого же человека расследуется дело о развратных действиях (статья 135 УК РФ), — передаёт издание.

В прошлом году Белостоцкий был задержан за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Однако затем дома у задержанного обнаружили детскую порнографию. Мужчину могут привлечь по новой статье.

Всё это время близкие скрывали пропажу режиссёра. Рассказывали всем, что он тяжело болен и пока не может выйти на связь.

Ранее законопроект, устанавливающий пожизненный срок для педофилов-рецидивистов, поддержал Верховный суд России. Однако в ведомстве отметили, что имеются замечания юридически-технического характера.

Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России». Документ предусматривает пожизненное заключение для педофилов, ранее привлекавшихся к ответственности за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Такое же наказание предлагается ввести за подобные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.