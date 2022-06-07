В Черногории пригрозили правительству из-за скандала с участием Лавровым Депутат черногорской Скупщины Лекич раскритиковал запрет на пролёт самолёта Лаврова

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Глава комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Черногории Миодраг Лекич заявил о возможном нарушении законов страны из-за запрета на предоставление воздушного коридора для самолёта руководителя МИД России Сергея Лаврова. Парламентарий отметил, что не МИД Черногории мог принять такое решение без проведения соответствующих нормативных процедур. Он допустил, что руководство страны, таким образом, получает указания от «третьих сторон», пишет ТАСС.

Возникает вопрос, принимают ли черногорские власти свои решения самостоятельно, консультируясь с Евросоюзом и НАТО, или получают указания от третьих сторон? — заявил Лекич.

Он пригрозил ведомству в кратчайшие сроки вызвать несущих ответственность за сложившуюся ситуацию функционеров на слушания в парламентский комитет по внешней политике.

Официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолёту главы МИД РФ Сергея Лаврова является суверенным решением трёх государств. Он также назвал инцидент демонстрацией коллективной решимости Европы в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за проведение специальной операции на Украине.