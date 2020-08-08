В центре Бейрута начались столкновения между протестующими и силовиками

https://static.news.ru/photo/e42e56da-da59-11ea-bdbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули в воскресенье, 9 августа, в центре Бейрута.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. По его сведениям, стычки наблюдаются в районе, где находится парламент Ливана. Для разгона манифестантов силовики используют слезоточивый газ.

Начавшаяся накануне акция протеста через какое-то время переросла в беспорядки . Демонстранты забросали сотрудников полиции камнями и петардами, а те в ответ стали кидать в толпу десятки гранат со слезоточивым газом. Протестующим также удалось взять штурмом здания двух министерств. Сотни людей пострадали, один полицейский погиб.

Демонстраннты считают, что именно ливанское правительство несёт ответственность за трагедию, случившуюся 4 августа, а также за экономические и политические проблемы в стране. Люди требуют отставки правительства, а также реформ.

Ранее в воскресенье телеканал Al Arabiya информировал о том, что протестующие вновь начали собираться на центральных улицах Бейрута. По его данным, призывы к участию в акции распространялись утром через социальные сети.

Пять дней назад назад значительная часть ливанской столицы была разрушена мощным взрывом в порту. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.