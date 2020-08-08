В центре Бейрута начались столкновения между протестующими и силовиками

Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули в воскресенье, 9 августа, в центре Бейрута.
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Начавшаяся накануне акция протеста через какое-то время
Демонстраннты считают, что именно ливанское правительство несёт ответственность за трагедию, случившуюся 4 августа, а также за экономические и политические проблемы в стране. Люди требуют отставки правительства, а также реформ.
Ранее в воскресенье телеканал Al Arabiya информировал о том, что протестующие вновь начали собираться на центральных улицах Бейрута. По его данным, призывы к участию в акции распространялись утром через социальные сети.
Пять дней назад назад значительная часть ливанской столицы была разрушена мощным взрывом в порту. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.
К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже
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