В Бундестаге призвали ввести санкции на импорт газа из США

https://static.news.ru/photo/b73e91ee-5a4c-11eb-af15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/Global Look Press

В ответ на санкции против участников проекта «Северный поток — 2» Германия должна ввести штрафные пошлина на газ из США. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Он сообщил, что новые санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», не приведут к ожидаемому эффекту. Несмотря на это он назвал их неприемлемыми. Также Эрнст призвал правительство страны вызвать исполняющего обязанности посла США и недвусмысленно объяснить эту позицию.

Также необходимо ввести штрафные пошлины на импорт газа из США, — цитирует его ТАСС.

По мнению Эрнста, с уходом президента США Дональда Трампа позиция Вашингтона вряд ли поменяется. Джо Байден не изменит агрессивную экономическую политику своей страны.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Как писал NEWS.ru, американские власти намерены ввести 19 января санкции против судна «Фортуна». Оно задействовано на строительстве газопровода «Северный поток — 2». Санкции также затронут владельца корабля — компанию «КВТ-Рус». Вашингтон уже уведомил федеральное правительство ФРГ и других европейских партнёров о введении санкций.