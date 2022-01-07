В Британии высказали обеспокоенность газопроводом «Сила Сибири – 2»

Колумнист британского издания Telegraph Рейчел Миллард рассказала об опасениях Запада касаемо магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», который, по её мнению, усилит «хватку Путина» на газовую отрасль и позволит России манипулировать поставками газа в Европу. Она добавила, что с пропускной способностью, равной «Северному потоку — 2» (50 миллиардов кубометров голубого топлива в год), газопровод в Китай поставит Европу, страдающую от энергетического кризиса, под ещё большую угрозу.

Эксперты предупреждают о влиянии на безопасность Европы и стоимость газа, а также о растущем контроле Москвы над глобальным рынком газа, в то время как мир пытается перейти на источники энергии с меньшими углеродосодержащими выбросами, — пишет Миллард.

Её предположения поддерживают слова руководителя программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александра Габуева, который считает, что запуск газопровода создаст дополнительный рычаг давления на западных соседей России.

Как только проект подпишут и введут в эксплуатацию, Россия сможет продавать газ из источников, предназначенных для Европы, в Китай, что создаст еще один рычаг давления.

Около 40% газа, потребляемого Европой, поступает из России, и недостаток голубого топлива может усугубиться и окончательно взвинтить цены до небес, пишет журналистка. Однако, до сих пор непонятно, будет ли РФ увеличивать объемы добычи и продавать газ «на два фронта» или ограничит экспорт в западном направлении для снабжения энергией Поднебесной, задается вопросом аналитик ICIS Томаш Маржец-Мансер.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер недавно заявил, что «Сила Сибири — 2» находится на стадии проработки и сможет в течение многих лет обеспечивать природным газом как Китай, так и Европу.