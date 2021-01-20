В Британии мужчина погиб после излечения от рака

https://static.news.ru/photo/ee426fb4-5b58-11eb-aaa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jon Super/Global Look Press

В Великобритании суд рассмотрел дело об убийстве бывшего военнослужащего, который погиб, когда праздновал выздоровление от рака. Он ввязался в драку с посетителями паба.

Отмечается, что 23-летний Джон Роботем пришёл в ночной клуб с друзьями и девушкой, чтобы отпраздновать выздоровление от смертельной болезни. Ранее тесты показали, что он здоров, пишет издание Daily Mirror.

В клубе Роботем поругался с неким Коннором Роузом и другими посетителями. Когда обоих мужчин выгнали из заведения, ссора перешла в драку. На улице Роуз напал на Роботема и ударил его бутылкой по лицу. Тот потерял сознание, упал и ударился головой о землю.

На следующий день Роботем скончался от полученных травм. Его противника обвиняют в убийстве. Он отрицает обвинения, хотя ранее признал вину в непредумышленном убийстве.

Ранее NEWS.ru писал, что во время драки в дагестанском городе Каспийске погиб один человек, которого случайно застрелил сотрудник полиции.

Полиция выехала на сообщение о драке, в ходе которой парень избивал девушку. Участник потасовки начал кидаться на сотрудников правопорядка. Один из полицейских попытался сделать предупредительный выстрел, но попал нарушителю в голову.