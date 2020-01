Корпорации Vale SA и немецкой экспертной организации TÜV SÜD, ответственной за инспектирование дамбы, предъявлены обвинения в совершении экологических преступлений. Согласно обвинительным документам, оказавшимся в распоряжении Reuters, из 16 человек, которым были предъявлены обвинения, 11 работали в бразильской корпорации, пятеро — в немецкой компании.

Fabio Schvartsman, the former chief executive of mining giant Vale SA, and 15 other people have been charged with homicide for a dam disaster in Brazil last year that killed more than 250 people https://t.co/yZ74D1TRVO pic.twitter.com/484xo3lDs2