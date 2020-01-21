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Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.

Юристы сделали обращение после того, как папарацци сфотографировали семью в канадском парке на прогулке и без их разрешения опубликовали снимки в прессе. Как сообщает The Guardian, фотографы делали снимки даже...