В Бразилии грабители привязали заложников к машинам как защиту от пуль

Банда из 20 налётчиков при попытке уйти от полиции использовала людей, привязанных снаружи машин, как гарантию собственной безопасности от стрельбы со стороны полиции. Об этом сообщает Daily Mail.
Во время серии ограблений банков в Сан-Паулу преступники
Ранее сообщалось, что в Нидерландах посетители и смотрители музея сорвали попытку ограбления. Нарушители 18 августа в пригороде Амстердама ворвались в музей Заамса и устроили стрельбу. Их целью было полотно Клода Моне «Вурзаан и Вестерхем». Но бдительные посетители не дали преступника забрать с собой шедевр и те были вынуждены бросить добычу, чтобы попытаться скрыться.