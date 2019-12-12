https://static.news.ru/photo/dbf6baf6-1ceb-11ea-a47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Правительство Боливии отменило визы для граждан Израиля и Соединённых Штатов Америки. Решение в настоящее время принято в одностороннем порядке. Данную информацию в четверг, 12 декабря, огласила исполняющая обязанности президента республики Жанин Аньес.

Глава государства подчеркнула, что Боливия должна быть «открытой к миру» страной. Что, в свою очередь, не означает потерю государством своей культурной идентичности.

Боливии необходимо увеличить поток направляющихся в страну туристов и объём иностранных инвестиций. В связи с этим наше правительство приняло решение отменить въездные визы для граждан США и Израиля, — цитирует ТАСС Жанин Аньес.

И.о. президента отметила, что указанные страны являются крайне важными для Боливии. Отмена визовых требований должна стать ещё одним шагом по налаживанию отношений между государствами.

Ранее, 27 ноября, NEWS.ru передавал, что переходное правительство Боливии впервые за последние 11 лет назначило посла республики в Соединённых Штатах.