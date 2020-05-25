В болгарском СМИ обвинили Россию в присвоении истории письменности

Болгарский журналист заявил, что Россия вычёркивает Болгарию из истории письменности и хочет себе присвоить заслуги истории письменности.
Русские вместо того, чтобы благодарить нас, всё ещё скрывают и даже полностью отрицают роль и значение болгар в обращении и создании их письменности. Президент России Владимир Путин даже бросил нам вызов, публично заявив, что алфавит пришёл от братьев Кирилла и Мефодия из Македонии. Они даже пытались принять кириллицу в качестве своего алфавита. Чтобы объявить её в мире как русский алфавит, — сообщает портал fakti.bg.
Часть читателей издания согласились с автором материала, однако большинство упрекнули журналиста в незнании истории и обвинили в разжигании русофобии.
Ранее NEWS.ru писал, что в Киргизии захотели отказаться от кириллицы после высказывания телеведущего Андрея Малахова. Однако президент республики Сооронбай Жээнбеков сообщил, что Киргизия не будет переходить с кириллицы на латиницу, так как в этом нет смысла.