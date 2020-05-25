В болгарском СМИ обвинили Россию в присвоении истории письменности

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Медицинские работники провинции Кордоба в Аргентине вышли на акции протестов, несмотря на карантин, из-за угроз в их адрес и низкой зарплаты.

Мы не герои или убийцы, мы врачи. Хватит жестокого обращения. Хватит обвинять нас. Достаточно угроз, — приводит слова протестующих РИА Новости. Как сообщает региональное издание La Voz, медицинским сотрудникам оплачивают...