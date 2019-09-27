https://static.news.ru/photo/975af230-e146-11e9-bfed-fa163e074e61_660.jpg Андрей Малахов (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперт Института общественной политики Кыргызстана Марс Сариев заявил, что в стране снова начали обсуждение отказа от использования кириллицы после высказывания телеведущего Андрея Малахова в эфире федерального телевидения.

По его словам, эту тему обсуждают давно, и слова российского журналиста запустили разговоры «с новой силой», передаёт Ura.ru.

Один наш депутат предлагал перейти на латиницу, поскольку мы остались единственной тюркской республикой в Центральной Азии, которая использует кириллицу. Шли дебаты. И вдруг — Малахов с такой речью совершенно шовинистической, — подчеркнул он.

Он отметил, что извинения ведущего, скорее всего, успокоят эмоциональный всплеск.

Ранее News.ru писал, что киргизский МИД вызвал для беседы о передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым» советника-посланника посольства Российской Федерации в Киргизской Республике. Киргизская сторона попросила своих российских коллег обратить внимание на некорректные высказывания ведущего во время обсуждения ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова. Малахов предположил, что он мог спровоцировать аварию за вознаграждение, так как на его родине наблюдается плохая экономическая ситуация.