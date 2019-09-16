https://static.news.ru/photo/ae1e6c78-d88a-11e9-b24a-fa163e074e61_660.jpg Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков Фото: president.kg

Киргизия не будет переходить с кириллицы на латиницу, так как в этом нет смысла, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определённых успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу, — отметил политик.

Он призвал не тратить время, а идти к поставленным целям для дальнейшего развития, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что президент Казахстана подписал указ о подготовке проекта по переходу казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Новый казахский алфавит, который уже подготовлен местными лингвистами и филологами, вызвал бурную дискуссию в обществе, однако в целом граждане постсоветской республики положительно относятся к проекту.