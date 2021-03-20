В Болгарии суд оставил под арестом первого из подозреваемых в шпионаже

https://static.news.ru/photo/5dd0994c-8a79-11eb-8a2b-96000091f725_660.jpg Фото: HRISTO RUSEV/ZUMAPRESS.COM/Global Look Press

Окружной военный суд Болгарии принял решение оставить под постоянным арестом заместителя начальника дирекции по бюджету Министерства обороны полковника Петра Петрова. Он — один из шести подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Суд согласился с предположением прокуратуры о том, что если подозреваемый останется на свободе, то он может скрыться от правосудия, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ещё одного из подозреваемых, сознавшегося в шпионаже в пользу РФ, отпустили под денежный залог. Ожидается, что в ближайшие часы будет принято процессуальное решение по остальным четверым задержанным.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Как писал NEWS.ru, депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки считает, что Москву следует наказать санкциями за «шпионскую деятельность» в его стране. Он напомнил, что по этой причине из Болгарии в сентябре 2020 года выслали двух сотрудников российского торгпредства, и поинтересовался, известно ли Еврокомиссии об этом факте. Также депутат вспомнил декабрьскую историю 2020 года. Тогда из страны выслали военного атташе при посольстве РФ в Софии. Его обвинили в сборе информации. Джамбазки считает, что вопрос о расширении санкций в отношении Москвы должен быть рассмотрен.