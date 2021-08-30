Рядом с Землёй пролетит крупный астероид

Крупное космическое тело под индексом NY1 размером 130 на 300 метров через 24 дня пройдет на близкой дистанции от нашей планеты. Об этом сообщает Daily Sky.

Как сообщает СМИ, космический объект движется со скоростью более 33 000 километров в час. По предварительный данным национального аэрокосмического агентства США (NASA), небесное тело 22 сентября пролетит на расстоянии одного миллиона километров от Земли. Данный объект является одним из 60, которые находятся под наблюдением специалистов как приближающиеся к орбите нашей планеты.

Ранее сообщалось, что к Земле летит потенциально опасный астероид. Его размер превышает километр. Однако отечественные астрономы отвергли возможную опасность. Они утверждают, что были и более крупные небесные тела, которые пролетали мимо Земли и на гораздо меньшем расстоянии. Ранее в NASA предупредили об опасности столкновения с крупным астероидом Бенну, по расчётам учёных столкновение может произойти с вероятностью 0,04% в 2182 году.