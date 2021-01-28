В BioNTech заявили, что их вакцина эффективна против штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/e9016300-6159-11eb-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Вакцина против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech нейтрализует новые штаммы коронавируса, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, следует из сообщения пресс-службы германской компании.

Плазма нейтрализовала SARS-CoV-2, относящийся к мутациям, выявленным в Соединённом Королевстве и Южной Африке, показали измерения, проведённые Pfizer и медицинским подразделением Университета штата Техас, — говорится в сообщении BioNTech, передаёт ТАСС.

В ходе исследования специалисты изучили эффект плазмы, взятой у 20 привитых пациентов. Как выяснилось, образцы крови нейтрализовали сразу три варианта COVID-19.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что в Чехии в связи со снижением поставок западных вакцин против COVID-19 серьёзно обсуждается возможность закупки российского препарата «Спутник V», заявил советник премьера по здравоохранению Роман Примула.