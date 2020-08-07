В Белоруссии задержали журналистов телеканала «Настоящее время»

https://static.news.ru/photo/5b73398c-d8ce-11ea-ac18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штатных корреспонденты телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк были задержаны в отеле «Минск» в столице Белоруссии.

Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента «Настоящего времени» в Беларуси Романа Васюковича в настоящий момент заблокированы, — цитирует сообщение телеканала «Интерфакс».

Отмечается, что Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России. О причинах задержания ничего неизвестно.

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера. Власти страны считают, что они прибыли в республику для дестабилизации обстановки перед выборами. Эта президентская компания уже ознаменовались чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок. День голосования назначен на 9 августа.

По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска, писал NEWS.ru.