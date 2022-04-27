В Белоруссии могут ввести смертную казнь за покушение на теракт Белорусские депутаты приняли законопроект о смертной казни за покушение на теракт

В Белоруссии депутаты приняли в двух чтениях законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс республики, предусматривающий смертную казнь за покушение на теракт, сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Белоруссии. Отмечается, что проект закона разработан для «сдерживания деструктивных элементов» и «демонстрации борьбы государства с террористами».

В двух чтениях принят проект Закона «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь» <...>. Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Белоруссии признал неформальную группу NEXTA террористической организацией и запретил деятельность на территории страны. Террористическими также признаны структурные подразделения организации NEXTA Live и Luxta. По данным Генпрокуратуры, с середины 2020 года NEXTA проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской и террористической деятельности. В частности, по мнению прокуроров, группа объединяла радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий и обучала их созданию зажигательных устройств и самодельного оружия, а также тактике противостояния органам правопорядка.