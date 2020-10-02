В Белом доме заявили, что Трамп болеет COVID-19 в лёгкой форме

https://static.news.ru/photo/894ca504-04c1-11eb-bb28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что у президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, наблюдаются лёгкие симптомы болезни. Они не требуют отстранения от работы.

Американский народ может быть уверен, что у нас есть президент, который не только на работе, но и останется на этой должности, и я оптимистично настроен, что он очень быстро выздоровеет, — сказал Медоуз, слова которого приводит Reuters.

Он также добавил, что новости о здоровье Трампа будут сегодня позже.

Тест на COVID-19 дал положительный результат и у супруги президента Меланьи. Ранее два человека, знакомые с семьёй Трампа, сказали Times, что у четы наблюдаются симптомы простуды.

По словам лечащего врача Трампа Шона Конли, президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения.

Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом. Также, судя по всему, не состоятся и анонсированные ранее встречи с избирателями.

При этом последние опросы показывают, что Трамп сейчас отстаёт от своего оппонента-демократа, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне новостей о заражении Трампа коронавирусом в США упали фьючерсы на биржах.