В Белом доме не смогли подтвердить вмешательство России в дела Молдавии

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США не может самостоятельно подтвердить утверждения властей Молдавии о том, что у РФ есть планы по дестабилизации ситуации в республике, передает ТАСС. Он добавил, что данные сообщения вызывают «глубокую озабоченность» у американского руководства.

Я отмечу, что эти сообщения вызывают глубокую озабоченность. США в полной мере поддерживают правительство и народ Молдавии. Я не знаю о каком-либо независимом подтверждении, — сказал Кирби.

Он при этом не уточнил, планирует ли администрация Байдена проводить консультации по этому вопросу с руководством Молдавии.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя. В связи с этим глава государства призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. По словам молдавского президента, планы изменения предполагали участие диверсантов с военной подготовкой, которые намерены были атаковать некоторые государственные здания. Санду обвинила в попытке диверсий ряд оппозиционных сил, включая партию «Шор», и призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, которые позволят прокуратуре и Службе информации и безопасности бороться с соответствующими рисками.