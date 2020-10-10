В Баку сообщили о попытке наступления армянских ВС в Карабахе

https://static.news.ru/photo/05a6a45e-0ae1-11eb-9dd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/armenia_military_portal

Минобороны Азербайджана заявило, что Вооружённые силы Армении грубо нарушили договорённости о прекращении огня. По данным ведомства, армянская сторона совершила попытки наступления на северном и южном направлениях в Карабахе.

Несмотря на достижение договорённости о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября, армянская армия предприняла попытку наступления на Агдере-Тертерском и Физули-Джебраильском направлениях, — сообщили в Минобороны.

Также отмечается, что все попытки противника были успешно пресечены подразделениями азербайджанской армии.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Лавров по итогам московских консультаций заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса по Нагорному Карабаху. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое начало действовать с 12:00 10 октября.

Консультации длились более 10 часов. Баку и Ереван условились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Стороны договорились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.