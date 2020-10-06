В Баку посмеялись над заявлением Асада о переброске боевиков в Карабах

https://static.news.ru/photo/cf807ea4-0801-11eb-8d75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Заявления президента Сирии Башара Асада о переброске боевиков из САР в Нагорный Карабах вызывают осуждение и сожаление. Об этом сообщил член комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Милли Меджлиса Азербайджана, доктор юридических наук Низами Сафаров.

Голословные утверждения лица, облечённого высокой властью, кроме сожаления и осуждения иных чувств не вызывают. Нужно иметь в виду, что контрнаступательные действия азербайджанской стороны находятся в строгих рамках международного права, прежде всего, права на самооборону, подтверждённой статьей 51 Устава ООН, и осуществляются при чётком соблюдении норм международного гуманитарного права, основу которого составляют Женевские конвенции, — заявил РИА Новости парламентарий.

Он добавил, что Азербайджан располагает подготовленной и оснащённой новейшими вооружениями армией региона, способной решить все поставленные перед ней задачи, поэтому «утверждения об использовании каких-либо групп боевиков-террористов выглядят просто смехотворными».

Сафаров напомнил, что Азербайджан как государство — участник договорно-правового инструментария по борьбе с терроризмом полностью разделяет позицию ООН, согласно которой терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьёзных угроз миру и безопасности.

Депутат добавил, что Азербайджан ещё 4 декабря 1997 года присоединился к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наёмников, принятой 4 декабря 1984 года, и ввёл в национальное законодательство норму об уголовной ответственности за такие проступки.

Ранее в Министерстве иностранных дел Азербайджана назвали террористическими действия Армении, которая, по мнению Баку, привлекла к боевым действиям в Нагорном Карабахе наёмников из Сирии и Ливии. Там отметили, что неоднократно выражали озабоченность в связи с применением Ереваном подобных средств.

Также департамент информации и печати МИД России сообщал, что в зону карабахского конфликта для непосредственного участия в боях были переброшены боевики незаконных вооружённых формирований из Сирии и Ливии. Однако российское ведомство не указывало на конкурентную страну или страны, на сторону которых примкнули террористы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.