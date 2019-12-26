https://static.news.ru/photo/1ae4bf70-2880-11ea-a753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт, летевший из Лондона в Исламабад, совершил вынужденную посадку в Баку из-за тумана в аэропорту места назначения — столицы Пакистана. Пострадавших нет, пассажирам предложили получить визы и осмотреть достопримечательности города, пока туман не рассеется.

Капитан Boeing B787-8 Dreamliner авиакомпании British Airways, следующего по маршруту Лондон — Исламабад, принял решение совершить посадку в международном аэропорту «Гейдар Алиев» по причине сильного тумана в аэропорту Исламабада, — сообщили РИА Новости в аэропорту «Гейдар Алиев».

По правилам авиакомпании из-за длительности полёта экипаж до вылета из Баку должен отдохнуть. Пассажиров разместили в транзитной зоне и предложили всем желающим, после оформления визы, прогуляться за пределами аэропорта.

Как писал NEWS.ru, пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что самолёт, который утром 27 декабря выкатился за пределы рулёжной дорожки в московском аэропорту Шереметьево, не получил повреждений, а его экипаж и пассажиры не пострадали. По данным источника в экстренных службах, выкатывание Sukhoi Superjet, готовившегося совершить рейс Москва — Самара, произошло либо по причине обледенения рулёжной дорожки, либо из-за неработающих огней на взлётно-посадочной полосе.