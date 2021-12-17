В Азербайджане заявили о передаче Армении 10 пленных

Азербайджан передал Армении при посредничестве Европейского Союза 10 армянских военнослужащих, сообщает Sputnik.Азербайджан со ссылкой на Госкомиссию республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. Отмечается, что армянские военные были задержаны во время боестолкновений на границе двух стран 16 ноября, .

Как проявление приверженности принципам гуманизма Азербайджанская Республика при посредничестве ЕС 19 декабря передала Армении 10 армянских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Передача пленных стала итогом трёхсторонней встречи с участием главы Евросоюза Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 14 декабря в Брюсселе, а также двусторонней встречи армянского премьера с главой Азербайджана.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что время от времени со стороны Армении совершаются провокации на границе, в результате которых гибнут люди. Об этом заявлял министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, такие действия не помогут Еревану чего-либо добиться, но будут иметь очень серьёзные и болезненные последствия для него.

Глава МИД Азербайджана также рассказал, что полученные в обмен на передачу армянских пленных карты минных полей Карабаха имеют низкую точность — всего 25%. Сейчас карты анализируются специалистами. Как сообщалось, 4 декабря при посредничестве России из Баку в Ереван из плена вернулись десять армянских военных, задержанных 16 ноября во время эскалации ситуации на границе. В обмен на солдат Азербайджан получил карты минных полей в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.