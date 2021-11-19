В Австрии объявили общенациональный локдаун с 22 ноября

Власти Австрии вводят с 22 ноября общенациональный локдаун из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженности больничных коек, сообщил канцлер республики Александер Шалленберг по итогам совещания с главами регионов. Также Австрия начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года, передаёт ТАСС.

Шалленберг возложил ответственность за новые ограничения на противников массовой вакцинации от коронавируса.

Нам из-за серьёзности ситуации ничего не остаётся, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения, — пояснил канцлер.

Он также добавил, что локдаун вступит в силу на 20 дней. Он автоматически закончится не позднее 13 декабря.

Ранее в Австрии начали действовать ограничения для не привитых от коронавируса и не переболевших инфекцией. Указанным гражданам разрешено покидать жильё лишь для поездки на работу, для прогулки или похода в магазин и аптеку. Посещение общественных заведений доступно только тем, у кого есть QR-коды.

14 ноября австрийцы провели акции протеста против введения подобных ограничений. Так, в Зальцбурге начавшиеся днём демонстрации затянулись до ночи.