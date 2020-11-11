В Австралии порноактёр-гей испортил соседям жизнь во время работы из дома

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Жильцы квартир одного из домов в районе Сарри-Хиллс в Сиднее пожаловались на соседа порноактёра, который во время самоизоляции дома снимал порноролики вместе со своим бойфрендом.

Помимо работы из дома гей-пара мешала другим жильцам шумными вечеринками. Инциденты начались ещё в августе 2020 года. Недовольные соседи несколько раз обращались в полицию, но силовики отказывались повлиять на шумную пару геев, поскольку не считали произошедшее «поводом для беспокойства». Примечательно, что недовольные жильцы были собственниками недвижимости, а мужчина вместе со своим бойфрендом снимал апартаменты.

Через некоторое время на помощь соседям пришёл комитет, представляющий интересы собственников недвижимости. Его сотрудники подтвердили, что пара нарушала общественный порядок и мешала окружающим. Участников конфликта призвали решить вопрос мирно, не прибегая к насилию, а также вести себя в рамках закона. Им были разосланы письма, сообщает The Sydney Morning Herald.

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