Дочь Стивена Спилберга рассказала о своей карьере в порно

https://static.news.ru/photo/efa3e962-2351-11eb-b21f-fa163e074e61_660.jpg Микаэла Спилберг Фото: Mikaela Spielberg/instagam.com

Дочь Стивена Спилберга Микаэла рассказала о своей карьере порно-звезды. По её словам, родители не против.

Я правда наслаждаюсь своей работой, она подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования. Благодаря ей я даже начала танцевать, — сообщила она в интервью The Daily Beast.

24-летняя Микаэла заявила, что таким образом она получила независимость в финансовом плане. Девушка добавила, что рассказала о своей карьере родителям и они не расстроились её решением, а были, скорее, заинтригованы.

Микаэла была удочерена Спилбергом и актрисой Кейт Кэпшоу. Она является младшим ребёнком из семи детей кинорежиссёра.

Как писал NEWS.ru, дочь Спилберга начала пробовать себя в порно в жанре соло ещё в феврале.