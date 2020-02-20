Дочь Стивена Спилберга Микаэла рассказала о своей карьере порно-звезды. Девушка начала пробовать себя в порно в жанре соло.
По словам Микаэлы Спилберг, она устала от того, что ей говорили о ненависти к своему телу и решила извлечь доход из этого.
Я могу «удовлетворить» других людей. Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорблённой, — заявила Микаэла в интервью таблоиду The Sun.
Девушка добавила, что рассказала о своей карьере родителям и они не расстроились её решением, а были, скорее, заинтригованы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известная американская порноактриса Райли Рид (Riley Reid) рассказала подписчикам своего YouTube-канала об изнанке профессии. Девушка пожаловалась на одиночество и отсутствие взаимопонимания со стороны родственников. Она призналась, что чувствует себя грустно и одиноко. Актриса два года встречалась с парнем, однако он не смог смириться с выбором её профессии. Мужчина также говорил, что иногда ему неприятно целовать актрису.