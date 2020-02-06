https://static.news.ru/photo/70917abc-48ec-11ea-93a2-fa163e074e61_660.jpg Райли Рид Фото: MJT/AdMedia/Global Look Press

Известная американская порноактриса Райли Рид (Riley Reid) рассказала подписчикам своего YouTube-канала об изнанке профессии. Девушка пожаловалась на одиночество и отсутствие взаимопонимания со стороны родственников.

Она призналась, что чувствует себя грустно и одиноко. Актриса два года встречалась с парнем, однако он не смог смириться с выбором её профессии. Мужчина также говорил, что иногда ему неприятно целовать актрису.

Райли Рид рассказала, что у неё плохие отношения со всеми членами семьи. Её мать сначала не высказывалась против карьеры девушки и даже поддерживала её, однако позже Рид поняла, что женщине нужны от дочери лишь деньги. Отец заявил, что не желает появляться с дочерью в обществе, а также запретил Рид приходить к нему домой, поскольку супруга мужчины против её работы. Братья и сёстры также не общаются с Райли Рид.

Девушка отговаривает людей сниматься в фильмах для взрослых. Она подчеркивает, что порноактрисы живут с чувством стыда из-за постоянного унижения.

Ресурс Pornhub в 2019 году назвал Рид одной из самых популярных порноактрис в мире.

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