Владелец пса — любитель гольфа — обучил Тандера приносить ему мячи после игры. Обратно в корзину попадали не все из них, но хозяина это не смущало. Мужчина понял, что что-то не так, лишь когда из желудка собаки раздался «звон», отмечает 7 News.

A German Shepherd is making news on the Gold Coast because of his unusual appetite for golf balls. He swallowed not just one, but 18, and his owner only found out when he heard them rattling around. https://t.co/8ftPfFYTVQ #7NEWS pic.twitter.com/lFxtAlg052