В Австралии «объявили войну» уличным кошкам Власти Австралии заявили о планах ввести комендантский час для кошек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Австралии намерены внедрить комендантский час для кошек и ограничить возможности жителей страны заводить этих животных, сообщает ABC News. Это связано с тем, что уличные коты убивают порядка 2 млрд различных животных и птиц в год. В Министерстве окружающей среды Австралии считают, что кошки являются причиной утраты биоразнообразия в стране.

Власти страны намерены значительно сократить количество бродячих кошек, для этого они собираются организовать отлов этих животных, а также расставлять ловушки с ядом.

В новом докладе ООН, посвященном этой проблеме, говорится, что у большинства видов животных в этом регионе мира нет эволюционных навыков, которые смогли бы их защитить от кошек, завезенных европейскими поселенцами.

Вопрос борьбы с уличными кошками поднимался еще в 2015 году, однако сейчас власти рассматривают более жесткие ограничения. Правительство Австралии намерено повысить контроль за домашними кошками — их запретят выпускать из дома ночью, введут обязательную кастрацию и ограничение на количество кошек, которых может завести семья. В ряде регионов их могут и вовсе запретить.

Власти утверждают, что дикие кошки причастны к вымиранию порядка 65% видов за последние 200 лет.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев заявил, что в городах России следует запретить самовыгул кур и любых других животных, у которых есть хозяева. Он подчеркнул, что владелец должен нести ответственность за своего питомца, в том числе и перед окружающими.