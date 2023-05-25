В Госдуме захотели запретить выгул куриц в городах Депутат ГД Лебедев предложил запретить самовыгул куриц в городах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городах России следует запретить самовыгул куриц и любых других животных, у которых есть хозяева, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев. Он подчеркнул в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что владелец должен нести ответственность за своего питомца, в том числе и перед окружающими.

Могу сказать, что самовыгул животных — это неправильно, и нам надо законодательно это все ограничить, потому что если гражданин и купил курицу, то он должен за нее отвечать, в том числе перед обществом, — пояснил парламентарий.

По его словам, выгул куриц не только мешает местным жителям, но и вредит самим птицам. На их здоровье негативно сказываются выхлопные газы, грязь и шум. Также опасность для куриц представляют дворовые собаки, которые могут напасть на птицу. Парламентарий отмечает, что нужно изучить соответствующие нормативные документы, потому что пасти куриц в условиях города не следует.

В подмосковном Одинцово до этого местные жители заметили курицу, которая, вероятно, находилась на самовыгуле. Они пожаловались, что птица мешает им свободно передвигаться, а также попытались найти владельца курицы.

В Госдуме ранее предложили ввести штраф для владельцев собак за самовыгул питомцев. Поправки планируется внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Размер штрафов предлагается установить в размере минимального размера оплаты труда — не менее 16 242 рублей.