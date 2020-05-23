В Австралии обновили рекорд скорости Интернета

https://static.news.ru/photo/21b02d6a-7855-11ea-815c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа австралийских учёных обновила рекорд скорости передачи данных, разогнав пакеты до 44,2 терабита в секунду.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, такое подключение в десятки тысяч раз быстрее лучших тарифов на рынке широкополосного Интернета и позволяет за секунду скачать до 50 фильмов в высоком разрешении.

Специалисты отмечают, что такая скорость Интернета для широкого использования станет доступна не скоро, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, опрос TelecomDaily, проведённый среди ведущих провайдеров в 15 городах России, показал возможность скорого роста тарифов на проводной Интернет на 10–15%.