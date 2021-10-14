В Австралии лжеврач выписала 600 отводов от вакцинации против COVID-19

В Австралии женщина под видом врача выписала 600 фиктивных справок об освобождении от вакцинации против коронавирусной инфекции. Теперь ей грозит денежный штраф в размере $10 тысяч и лишение свободы. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что 45-летняя женщина из штата Квинсленд не имела сертификата на врачебную практику. Задержанная не считает себя виновной. Она заявила, что имеет право выдавать подобные справки, так как выступает против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Полиция занимается поиском людей, получивших подобные сертификаты. Суд над лжеврачом намечен на 28 октября.

Ранее в мире поднялась новая волна споров о том, в самом ли деле вакцинация от коронавируса помогает остановить заболеваемость или это не что иное, как лотерея, начавшаяся одновременно с четвёртой волной пандемии. Набрав статистику за минувшие полтора года, антипрививочники снова подняли головы, и в их числе на этот раз оказались весьма авторитетные учёные. Они доказывают, что за случаи «чудесного избавления» от COVID-19 следует благодарить не чудодейственные вакцины любой марки, а природный иммунитет выздоровевших — который, как говорят эти врачи, не такая уж редкость.