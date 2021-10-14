В Австралии лжеврач выписала 600 отводов от вакцинации против COVID-19

В Австралии женщина под видом врача выписала 600 фиктивных справок об освобождении от вакцинации против коронавирусной инфекции. Теперь ей грозит денежный штраф в размере $10 тысяч и лишение свободы. Об этом сообщает телеканал ABC.
Отмечается, что 45-летняя женщина из штата Квинсленд
Полиция занимается поиском людей, получивших подобные сертификаты. Суд над лжеврачом намечен на 28 октября.
Ранее в мире поднялась новая волна споров о том, в самом ли деле вакцинация от коронавируса помогает остановить заболеваемость или это не что иное, как лотерея, начавшаяся одновременно с четвёртой волной пандемии. Набрав статистику за минувшие полтора года, антипрививочники снова подняли головы, и в их числе на этот раз оказались весьма авторитетные учёные. Они доказывают, что за случаи «чудесного избавления» от COVID-19 следует благодарить не чудодейственные вакцины любой марки, а природный иммунитет выздоровевших — который, как говорят эти врачи, не такая уж редкость.