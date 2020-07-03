В Австралии кот выжил после 12 минут стирки в стиральной машине

https://static.news.ru/photo/af727c28-bd2b-11ea-91df-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Австралии кот бирманской породы провёл 12 минут в работающей машине с горячей водой и моющими средствами.

Инцидент произошёл пригороде австралийского города Маручиодора, штат Квинсленд. Двухлетний кот по кличке Оскар незаметно залез в загруженную стиральную машину. Хозяйка животного обратила внимание на странные мяукающие звуки, но не найдя их источника, продолжила заниматься делами по хозяйству. Через некоторое время она вновь услышала мяуканье и только тогда увидела в стиральной машине своего кота.

Бедный кот уперся лапами в стекло, вращался и смотрел на меня. Это было трагично, — сказала она.

Женщине понадобилось ещё несколько минут чтобы слилась вода и разблокировалась дверь стиральной машины. Животное сразу же увезли в ветклинику, где оно провело 24 часа. У кота были диагностированы ушибы. Когда Оскар вернулся домой, он проспал семь дней. Питомец полностью восстановился и по-прежнему любит сидеть возле стиральной машины и смотреть на крутящийся барабан. По словам хозяйки, кот использовал три из девяти своих жизней, пишет издание Daily Mail.

Похожий случай произошёл в декабре 2019 года в одной из квартир в жилом доме на северо-западе Москвы. Горожане не заметили кошку, которая залезла в стиральную машину, и запустили стирку. Столичным жителям пришлось вызывать спасателей, чтобы вызволить питомца. Позже, увидев кота в барабане, они обесточили машинку, но открыть её не смогли. На место происшествия были вызваны спасатели, которые открыли машинку и спасли животное, писал NEWS.ru.