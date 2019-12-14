https://static.news.ru/photo/95073b1c-1e7a-11ea-99b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В одной из квартир в жилом доме на северо-западе Москвы горожане не заметили кошку, которая залезла в стиральную машину, и запустили стирку. Столичным жителям пришлось вызывать спасателей, чтобы вызволить питомца. Об этом в субботу, 14 декабря, журналистам сообщили представители московских экстренных служб.

Инцидент произошёл на улице Мещерякова. Кошка залезла в машинку, но хозяева её не заметили и начали стирку.

Позже, увидев в барабане питомца, они обесточили машинку, но открыть её не смогли. На место происшествия были вызваны спасатели, которые открыли машинку и спасли животное, — передаёт сообщение экстренных служб АГН «Москва».

По результатам инцидента отмечается, что угрозы для жизни и здоровья кошки нет, в стиральной машине серьёзных травм она не получила.

Ранее NEWS.ru писал, что прославившаяся в Интернете кошка Лил Баб умерла 1 декабря в возрасте восьми лет. Об этом сообщил владелец животного Майк Бридавски.