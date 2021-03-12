В AstraZeneca опровергли связь между вакциной и риском образования тромбов

https://static.news.ru/photo/a236e4f8-8342-11eb-b58d-96000091f725_660.jpg Фото: KH via imago-images.de/Global look Press

В британо-шведской фармкомпании AstraZeneca прокомментировали приостановку использования вакцины от коронавируса в ряде стран. Там отметили, что связь между применением препарата и повышенным риском образования тромбов у пациентов не выявлена.

Анализ наших показателей безопасности из более 10 миллионов записей показал отсутствие доказательств повышенного риска эмболии лёгочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определённой возрастной группы, пола или в какой-либо партии и определённой стране, связанного с вакциной AstraZeneca, — цитирует сообщение компании телеканал CNN.

Ранее стало известно, что вакцинацию препаратом AstraZeneca временно прекратили семь стран: Болгария, Дания, Италия, Исландия, Норвегия, Румыния и Таиланд. При этом в большинстве стран, получивших вакцину, продолжают её применение и не намерены отказываться от препарата.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить вакцинацию AstraZeneca, поскольку её польза превышает негативные данные. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) заявили, что проводится рассмотрение всех случаев образования тромбов и других осложнений после введения вакцины. При этом число возникновения тромбов не превышает их число в популяции людей, не поставивших прививку: во всём ЕС было зафиксировано 30 таких случаев на почти 5 млн получивших вакцину.