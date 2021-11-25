В Армении офицера арестовали за потерю позиции на границе во время боёв

В Армении арестовали офицера, командующего батальоном, за потерю боевой позиции во время обострения на границе с Азербайджаном 16 ноября. В результате инцидента тогда погибли двое военных. Об аресте сообщил представитель Генеральной прокуратуры страны Гор Абрамян на своей странице в социальной сети Facebook.

В результате следственных действий выяснилось, что майор, исполняющий обязанности командира батальона, в ответственность которого входили боевая подготовка подразделения и обеспечение выполнения им боевых задач, в частности оказание вооруженного сопротивления приближающимся силам противника, сбежал вместе с семью военнослужащими, — рассказал Абрамян.

Он также напомнил, что в результате одиннадцать военнослужащих попали в плен, а тела двух убитых военных были переданы армянской стороне 17 и 19 ноября.

Боевая позиция перешла под контроль противника, — уточнил Абрамян.

Он сообщил также, что офицеру предъявлено обвинение по статье о нарушении правил несения боевого дежурства или боевой службы, повлёкшем тяжкие последствия.

16 ноября Ереван сообщил о том, что Вооружённые силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении Армении. Военные вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. В результате погибли двое армянских военных. 13 попали в плен, с 24 была потеряна связь.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семи азербайджанских военнослужащих в боях на границе с Арменией, ещё десять солдат были ранены.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.