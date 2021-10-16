В Армении на выборах в органы местного самоуправления явка составила 33%

Явка на выборах в органы местного самоуправления, что прошла в девяти общинах Армении, составила 33,23%. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

Явка на выборах в органы местного самоуправления по девяти общинам, которые состоялись 17 октября, составила 33,23%, — говорится в сообщении.

Первый из трёх этапов местных выборов прошёл в воскресенье в Армении. В трёх маленьких общинах с числом избирателей меньше четырёх тысяч — Фиолетово в Лорийской области, Ферик Армавирской области и Шамирам в Арагацотнской области — прошло по мажоритарной системе. В остальных, включая Гюмри, Горис и Дилижан, — по пропорциональной. По итогам голосования будут сформированы советы старейшин, которые затем изберут новых глав общин. Всего голосование прошло на 152 избирательных участках.

24 сентября парламент Армении принял закон об изменении и внесении дополнений в законы «Об административно-территориальном делении Республики Армения» и «О местном самоуправлении». После завершения процесса в стране будет насчитываться 77 общин, в пяти из которых выборы проходить не будут, и Ереван.

Два оставшихся этапа выборов пройдут 14 ноября и 5 декабря.

Ранее сообщалось, что экс-министру обороны Армении и лидеру парламентской фракции «Армения» Сейрану Оганяну Специальная следственная служба (ССС) страны запретила вылететь в Санкт-Петербург для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи ОДКБ.