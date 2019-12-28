Частный самолёт Cessna C560X с девятью людьми на борту совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Аргентине. У него отказал один из двигателей.
Борт вылетел из аэропорта в пригороде Буэнос-Айреса 28 декабря. Метеорологические условия были неблагоприятными, однако риска не представляли, сообщает портал Infobae. Во время полёта в работе одного из двигателей возникла неисправность, и пилот принял решение посадить самолёт на засеянное кукурузой поле в нескольких километрах от города Мирамар.
В результате инцидента никто не пострадал, однако само воздушное судно получило множество повреждений.
15 августа пилоты самолёта А321 посадили лайнер на кукурузном поле в Подмосковье. Причиной ЧП стало попадание птиц в оба двигателя Аirbus. Из-за этого произошли отказ и возгорание силовых установок. Никто из находившихся на борту 230 человек не погиб. В результате происшествия незначительно пострадали 76 человек, 19 из которых — дети, писал NEWS.ru.