В Аргентине рассказали о побочных эффектах после «Спутника V»

Минздрав Аргентины опубликовал отчёт о ходе вакцинации в стране, где перечислены в том числе побочные эффекты после применения «Спутника V», говорится на сайте министерства.

После использования российской вакцины нежелательные эффекты были зафиксированы у 0,55% граждан. При этом с 1 декабря 2019 года по 21 июня 2021 года было использовано почти 7 млн доз «Спутника V».

Ведомство приводит в отчёте показатель ESAVI (Events Supposedly Attributable to Vaccination or Immunization), который учитывает все случаи ухудшения состояния после введения вакцины.

Всего было введено 12,8 млн доз трёх вакцин: Covishield от AstraZeneca, китайской Sinopharm и российской «Спутник V». У этих препаратов было зафиксировано 45 728 случаев побочных эффектов. При этом большая часть из них приходится на российскую вакцину — 40 445. Она является самой популярной в Аргентине.

Если брать показатель побочных эффектов на 100 тысяч человек, то побочки у «Спутника V» случаются примерно в 0,55% случаев. При этом по числу случаев, которые потребовали госпитализации пациента, российский препарат занимает второе место по предполагаемой безопасности. Так, после укола в больницу нужно было увезти человека лишь в 0,0027% случаев.

Ранее научный журнал Nature опубликовал статью, согласно которой российская вакцина от коронавируса «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность.