В Аргентине напали на микроавтобус президента

Участники акции протеста в Аргентине разбили окно микроавтобуса, в котором находился президент страны Альберто Фернандес.
Глава государства прибыл в город Лаго Пуэло в пострадавшей от пожаров провинции Чубут,
Когда машина отъехала, один из манифестантов бросил камень, разбивший боковое стекло. Фернандес сидел с другой стороны. В сторону микроавтобуса затем бросили ещё несколько камней.
Протестующие выступали против масштабного проекта по добыче природных ресурсов в провинции Чубут. Законопроект, который может разрешить добычу, сейчас рассматривает парламент.
Ранее в столице Аргентины прошли протесты, участники которых требовали справедливого расследования смерти Диего Марадоны, передавал NEWS.ru.