В Аргентине напали на микроавтобус президента

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Участники акции протеста в Аргентине разбили окно микроавтобуса, в котором находился президент страны Альберто Фернандес.

Глава государства прибыл в город Лаго Пуэло в пострадавшей от пожаров провинции Чубут, сообщает РИА Новости. До этого он облетел поражённые огнём территории. На кадрах, которые транслировали аргентинские телеканалы, видно, как Фернандес с охраной прошёл к машине, уже окружённой кольцом протестующих. Президенту удалось сесть в микроавтобус, при этом секьюрити приходилось оттаскивать людей.

Когда машина отъехала, один из манифестантов бросил камень, разбивший боковое стекло. Фернандес сидел с другой стороны. В сторону микроавтобуса затем бросили ещё несколько камней.

Протестующие выступали против масштабного проекта по добыче природных ресурсов в провинции Чубут. Законопроект, который может разрешить добычу, сейчас рассматривает парламент.

Ранее в столице Аргентины прошли протесты, участники которых требовали справедливого расследования смерти Диего Марадоны, передавал NEWS.ru.