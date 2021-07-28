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В Анталье сильный лесной пожар привёл к эвакуации жителей

16:40, 28 июля 2021
В Анталье сильный лесной пожар привёл к эвакуации жителей Фото: biraylakyolcu/twitter.com
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В районе Манавгата в турецкой Анталье вспыхнул сильный лесной пожар. Власти приняли решение эвакуировать жителей трёх кварталов. Об этом сообщает телеканал NTV.

Экстренные службы пытаются взять ситуацию под контроль. Для ликвидации возгорания задействованы два самолёта, 15 вертолётов, 106 пожарных машин и шесть бульдозеров.

Журналисты показали кадры чёрного дыма над городом. Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива. Огонь быстро распространился по большой территории. В зону стихийного бедствия выехал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Ранее крупный пожар вспыхнул в Калифорнии. В результате стихийного бедствия выгорели более 76 тыс га леса. Ситуация в штате осложняется тем, что приближающаяся гроза может стать причиной новых пожаров. Произошедшее ЧП уже называют самым крупным пожаром в истории Западного побережья США. Его окрестили как «Дикси». Всего на территории Орегона и Калифорнии пожар уничтожил 161 тысячу гектаров леса.

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