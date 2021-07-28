В Анталье сильный лесной пожар привёл к эвакуации жителей

Журналисты показали кадры чёрного дыма над городом. Смог от пожара виден в непосредственной близости от жилых домов. Возгорание произошло в двух точках ближайшего лесного массива. Огонь быстро распространился по большой территории. В зону стихийного бедствия выехал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
Ранее крупный пожар вспыхнул в Калифорнии. В результате стихийного бедствия выгорели более 76 тыс га леса. Ситуация в штате осложняется тем, что приближающаяся гроза может стать причиной новых пожаров. Произошедшее ЧП уже называют самым крупным пожаром в истории Западного побережья США. Его окрестили как «Дикси». Всего на территории Орегона и Калифорнии пожар уничтожил 161 тысячу гектаров леса.