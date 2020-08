В Анкаре пригрозили США расплатой за действия против Эрдогана

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что американские власти поддерживают «оппозиционное руководство» в Турции. Оно было сделано в ходе встречи Байдена с редакторами издания The New York Times ещё в декабре 2019 года, но получило широкое распространение в турецком сегменте соцсети только сейчас.

Калын добавил, что анализ Байденом Турции основан на «невежестве, высокомерии и лицемерии».