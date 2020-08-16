В Анкаре пригрозили США расплатой за действия против Эрдогана

https://static.news.ru/photo/05dc3d2a-dfa4-11ea-9487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul/dpa/Global Look Press

Власти США поплатятся за действия, направленные против президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом заявил его официальный представитель Ибрагим Калын.

Дни, когда Турции отдавали приказы, закончились. Но если вы всё ещё думаете, что у вас это получится, то можете попробовать. Вы за это заплатите, — написал он в Twitter.

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена о том, что американские власти поддерживают «оппозиционное руководство» в Турции. Оно было сделано в ходе встречи Байдена с редакторами издания The New York Times ещё в декабре 2019 года, но получило широкое распространение в турецком сегменте соцсети только сейчас.

Калын добавил, что анализ Байденом Турции основан на «невежестве, высокомерии и лицемерии».

The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.



The days of ordering Turkey around are over.



But if you still think you can try, be our guest.



You will pay the price. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 16, 2020

Заявление Байдена, претендующего сейчас на пост президента США, оценил также глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, слова политика отражаю игру, которую США ведут в отношении Турции, а также «интервенционистский подход» Вашингтона. Он подчеркнул, что это не соответствует демократическим ценностям и духу отношений между двумя странами.

Бывший кандидат в президенты Турции и депутат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже также ответил на слова Байдена.

Смена турецкого правительства — это ответственность турецкой нации, а не ваша, — подчеркнул он в Twitter.

As AtatÃ¼rk said: INDEPENDENCE is our character! Changing the Turkish government is the responsibility of the Turkish nation, not yours! @JoeBiden



AtatÃ¼rk'Ã¼n de sÃ¶ylediÄi gibi BAÄIMSIZLIK Karakterimizdir! TÃ¼rkiye'de HÃ¼kÃ¼met deÄiÅtirmek sizin iÅiniz deÄil, milletin iÅi. — Muharrem Ä°NCE (@vekilince) August 15, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Эрдогану не удалось повысить свой рейтинг превращением собора Святой Софии в мечеть. За него готовы проголосовать только 38% соотечественников. Оппозиционные силы утверждают, что политик не сможет удержаться у власти. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который контролирует все силовые структуры, может претендовать на его место. Однако пока эта информация никак не подтвердилась.