В Анголе могут заработать электронные карты «Мир» Посол Аугушту: Ангола может присоединиться к платежной системе «Мир»

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Ангола может присоединиться к российской платежной системе «Мир», заявил посол страны в России Аугушту да Силва Кунья. По словам дипломата, подключение Луанды к системе будет зависеть от двух факторов: уровня финансово-экономических отношений и от количества инвестиций, поступающих в страну со стороны РФ, передает РИА Новости. Посол указал на полную открытость Анголы для российских инвесторов.

Технически использование системы «Мир» в Анголе возможно. <...> Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности. Это будет сильно зависеть от уровня наших финансово-экономических отношений и уровня инвестиций в страну, — отметил да Силва Кунья.

По его словам, власти Анголы допускают использование нацвалют при взаимных расчетах с Россией. При этом Кунья считает, что для России пока «затруднительно» принять в оборот ангольскую кванзу. Причина кроется в малой доли российского импорта на территории Анголы, который равен 1,2%. Большая часть инвестиций со стороны России сосредоточена в алмазном и банковском секторах африканской страны.

Мы считаем, что сделки между двумя странами, в принципе, целесообразно осуществлять в национальных валютах. Рубль в некоторых странах уже является расчетной валютой, — заявил дипломат.

Сейчас карты «Мир» принимают к оплате в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин рассказал, что Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» с Китаем, Индией и Египтом. По его словам, Москва также обсуждает возможности использования платежной системы еще как минимум в шестью странами.