В Алма-Ате вернули освещение на площади Республики

Освещение вернули впервые с 4 января на площади Республики в Алма-Ате. Теперь туда может попасть любой желающий, но при условии не снимать на видео происходящее, сообщает РЕН ТВ.

В бывшей столице Казахстана проводится восстановление объектов инфраструктуры, в частности, идёт оценка предстоящего ремонта зданий. Так, на восстановление здания, где находился телеканал «Хабар», потребуется не один месяц.

Ситуация в городе оценивается как спокойная, возобновили работу почти все продуктовые магазины. На улицы вышли мирные жители. Впервые в бывшей столице республики не отключают Интернет, который работал с перебоями с момента беспорядков. В заведениях начали принимать оплату банковскими картами.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни наступившего года. Поводом стало двойное повышение цены на газ. В результате акции протеста переросли в мародёрство и нарушение порядка. На помощь были призваны миротворческие силы ОДКБ.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 15 января возобновит полёты в казахстанские города Актобе, Костанай и Караганду. Пассажиры, которые не смогли оформить возврат на отменённые ранее рейсы, могут связаться с контакт-центром компании для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы.